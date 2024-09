Tentazione Psg per Kvara lontana ma non cancellata: serve l'accordo per il rinnovo

Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda come ci sia però ancora da sistema la questione del rinnovo

Un Kvaratskhelia sempre più centrale, come posizione in campo e nel progetto Napoli. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ricorda come ci sia però ancora da sistema la questione del rinnovo: "Premessa: il peso specifico di Kvara nell’economia della squadra, al netto dell’evoluzione tattica, è sempre stato enorme come ha raccontato anche la prima di Verona con l’Hellas. La giornata di una sconfitta tremenda, figlia di un golpe psicologico venuto dal passato, complice l’uscita di scena del rivoluzionario più vivo alla fine del primo tempo.

Domani vivrà la seconda e ultima partita di Nations contro l’Albania, a Tirana, e poi rientrerà alla base per preparare la trasferta di Cagliari. E a seguire, beh, l’argomento dell’estate: il rinnovo. Ormai sono lontani il Psg, gli 11 milioni a lui e i 210 al Napoli per il pacchetto con Osi, le dichiarazioni del padre e dell’agente. Lontani ma non cancellati: serve un accordo. Servirà una firma fino al 2029 e il gioco sarà fatto. Da dieci (e lode).