Meret in scadenza e futuro in bilico: incontro con l'agente a fine anno?

Rinnovo Meret in bilico, per ora il portiere del Napoli resta in scadenza di contratto

Futuro in bilico per Alex Meret, al momento in scadenza di contratto. Il portiere aveva rinnovato nell'estate del 2025 per altri due anni, dopo essere stato nuovamente vicino alla scadenza e aver raggiunto un'intesa dalla durata comunque limitata. Nel frattempo, però, l'arrivo di Milinkovic-Savic aveva modificato le gerarchie della porta, con Meret che aveva perso il posto da titolare. L'avvento di Allegri ha successivamente cambiato lo scenario e restituito centralità al portiere italiano.

Meret torna protagonista: il rinnovo può attendere

Attualmente ai box per un infortunio, ma vicino al rientro, Meret ha riconquistato un ruolo importante nelle gerarchie di Allegri. Proprio per questo, nelle prossime settimane il Napoli potrebbe tornare a confrontarsi con il suo procuratore, inizialmente anche soltanto per discutere del futuro e mettere sul tavolo le rispettive posizioni. Lo riporta il Cds oggi in edicola.