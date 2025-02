Thiago Motta rischia, Corsera: "La Juve ripensa a Conte, come un anno fa"

La Juventus pensa ad Antonio Conte, anzi ripensa all'attuale allenatore del Napoli. Ne scrive il Corriere della Sera oggi in edicola dopo l'eliminazione della Juve dalla Coppa Italia e con la posizione di Thiago Motta in bilico. "Dentro la società c'è chi ha ripensato all'idea che già aveva in mente un anno fa, ovvero riprendersi Antonio Conte. Al momento nulla di più che un pensiero".

Di Conte alla Juve, nel pensiero di un ritorno clamoroso, hanno scritto quasi tutti questa mattina: lo ha fatto Tuttosport col titolo in prima e anche La Gazzetta dello Sport. Ieri del tema aveva parlato anche il giornalista Sandro Sabatini.