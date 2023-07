Tifosi entusiasti per la nuova maglia del Napoli: sito 'down' per le troppe richieste

Ieri il Napoli ha presentato la sua nuova maglia, con lo scudetto sul petto per la prima volta da 33 anni.

La Repubblica di oggi dedica un approfondimento alle nuove maglie di Serie A, in particolare alla crescita esponenziale dei costi che le divise ufficiali dei calciatori stanno avendo. Ieri il Napoli ha presentato la sua nuova maglia, con lo scudetto sul petto per la prima volta da 33 anni. E i tifosi sono impazziti per averla bloccando per qualche istante il sito. Nonostante un aumento di dieci euro del prezzo, da 120 a 130 euro.