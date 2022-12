Tifosi in ansia per Kim: col Brasile vuole esserci nonostante l'infortunio

Domani la Corea del Sud affronterà il Brasile e molto probabilmente Kim Min-jae, nonostante qualche acciacco fisico, sarà della partita.

A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "I tifosi napoletani in ansia per Kim. Il difensore si era infortunato già durante la prima partita con l'Urugauay, ma nonostante non fosse in ottime condizioni è sceso comunque in campo contro il Ghana. Ha poi saltato la gara con il Portogallo. Ora arriva il Brasile e Kim vule esserci a tutti i costi nonostante l'infortunio".