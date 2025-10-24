Tocca di nuovo a Lucca? Il Mattino: "Conte non l'ha bocciato, ma valuta altre soluzioni"

Rasmus Hojlund non riuscirà a recuperare per il big match di domani contro l'Inter. Come riportato da Sky Sport, il centravanti danese è ancora alle prese con il problema muscolare che l'ha tenuto fuori dal campo già nelle partite contro Torino e PSV. Chi al suo posto? Probabilmente ancora Lorenzo Lucca. Ma non è detto.

Ci sarebbe anche altre soluzioni, secondo Il Mattino: "Lucca vuole il riscatto, ma il rosso rimediato a Eindhoven era evitabile. È il messaggio che Conte e Oriali hanno fatto passare in questi due giorni post disfatta. Nessuno ha bocciato Lucca, tantomeno Conte, ma è chiaro che qualcosa non vada. Ecco perché non si escludono altre soluzioni".