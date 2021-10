Torino all'esame Osimhen: Juric ha già scelto il marcatore del nigeriano

E' un attaccante temuto, temutissimo Victor Osimhen. E infatti Ivan Juric sta già pensando a come fermarlo nella prossima sfida tra il Torino e il Napoli. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Ora il Toro è atteso all’esame Osimhen, formidabile attaccante del Napoli capolista. Che sarà curato in prima battuta da Gleison Bremer, un altro elemento granata che si sta segnalando per un rendimento costantemente elevato".