Torino, occhi su Meret: "Pista aperta se Napoli non gli rinnova il contratto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino resta spettatore attento della situazione di Alex Meret, con i granata pronti a farsi avanti nel caso il portiere non dovesse trovare l'accordo per rinnovare col Napoli. A scrivere dell'interesse granata è Tuttosport: "Sullo sfondo, restano i suoi colloqui (confermati) con il procuratore di Cragno , 27 anni, nazionale dietro a Donnarumma , in scadenza nel 2024, in procinto di lasciare Cagliari già a fine campionato.

Mentre si potrebbe anche riaprire la pista Meret , 25 anni, pure lui nel giro azzurro, se davvero il Napoli non gli rinnoverà il contratto in scadenza già nel ’23: e non solo per la recente papera di Empoli".