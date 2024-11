Torino, Vanoli pensa a una mossa a sorpresa contro il Napoli

Domenica prossima il Napoli affronterà il Torino di Vanoli a caccia di punti preziosi per risalire la classifica. La Repubblica ha fatto il punto su alcune possibili scelte del tecnico granata citando un giocatore in particolare.

"L’oggetto della supplica dei tifosi granata è Alieu Njie, lo svedese-gambiano di 19 anni che è la sorpresa più bella della stagione granata e che, in questa fase, sembra l’unica mossa del Toro contestato e in crisi per provare a cambiare marcia. La sensazione è che lo stesso Vanoli in queste ore stia prendendo in esame il cambio di modulo per provare a sorprendere il Napoli lanciando il tridente con Njie sulla sinistra accanto alla coppia Sanabria-Adams. Operazione audace ma interessante".