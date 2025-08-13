Tormetone Juanlu, Cds: "Napoli non si muove dai 17mln, bloccata cessione Zanoli"
Il Napoli continua ad attendere notizie per Juanlu Sanchez, il profilo che da diverse settimane è stato individuato dal club come valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo per la fascia di destra. A fornire le ultime notizie sullo spagnolo, in rotta di collissione con il Siviglia, è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
"Per finire continua il momento di impasse sul fronte Juanlu Sanchez, 21 anni, il terzino destro che il Siviglia continua a valutare 20 milioni. Tra l'altro, gli andalusi trattano con il Leverkusen la cessione di Badé: 30 milioni, ossigeno puro per le casse e un ostacolo in più sulla strada di Juanlu. Il Napoli non si muove dall'offerta di 17: i club si sono dati ancora 48 ore. Bloccata la cessione di Zanoli al Bologna. Anche l'Udinese s'è rifatta viva".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro