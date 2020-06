Torna il ritiro a Castel Volturno: il Napoli dormirà al centro sportivo prima dell'Inter

Torna il calcio, torna la Coppa Italia e con essi tornano anche i ritiri a Castel Volturno. Come riferito dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, venerdì prossimo, alla vigilia della semifinale con l'Inter, il Napoli andrà in ritiro: dormirà al centro sportivo in quella che sarà la prima vigilia post-quarantena.