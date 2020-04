Totti nuovo procuratore di Insigne? Il Pupone ci scherza: "È già tutto fatto"

"Francesco, ma lo sai che Insigne ha lasciato Raiola?". E Totti: "Sì, l’ho letto" . "Bè, potresti prenderlo nella tua scuderia"; Sorride "Sì gli ho anche parlato ieri, è già tutto fatto". Lo hanno detto scherzando in una diretta social i due amici e campioni del mondo, una chiacchierata - riportata dal Corriere del Mezzogiorno - che oggi sa di fantasia ma in futuro chissà, potrebbe anche avversarsi, perché, spiega il quotidiano, Totti ha due società di consulenze sportive e Insigne, dopo il divorzio da Raiola, per ora ha scelto di rappresentare se stesso.