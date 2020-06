Tra 9 giorni si torna in campo: il CdS anticipa la formazione contro l'Inter

Se tutto verrà confermato, tra nove giorni, sabato 13 giugno, il Napoli tornerà in campo per affrontare l'Inter, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa quella che dovrebbe essere la formazione schierata da Gattuso: Ospina tra i pali, Di Lorenzo e Rui esterni di difesa, Koulibaly con Maksimovic al centro, in mediana Demme e due tra Zielinski, Fabian e Allan, in attacco - manco a dirlo - il tridente composton da Callejon, Mertens e Insigne. Tornerà e sarà disponibile anche Malcuit, che partirà dalla panchina.