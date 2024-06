Tra il Napoli e Greenwood c'è Giuntoli: lo ritiene perfetto per il 4-2-3-1 di Motta

Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giuntoli insiste per l’inglese Greenwood, ideale per il 4-2-3-1 di Motta

TuttoNapoli.net

© foto di Luca Bargellini

Nei giorni scorsi dalla Spagna è arrivato un nome nuovo per l'attacco del Napoli, con rumors su contatti tra il club azzurro e il Manchester United per Mason Greenwood, 22enne jolly d'attacco che in questa stagione ha giocato e fatto molto bene in prestito al Getafe. Sul talento inglese, c'è però da segnalare anche il forte insrimento della Juventus

Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Giuntoli insiste per l’inglese Greenwood, ideale per il 4-2-3-1 di Motta. Greenwood a luglio rientrerà al Manchester United, ma non per restarci (contratto in scadenza nel 2025). Probabilmente saluterà nuovamente anche l’Inghilterra. Se il Getafe lo riporterebbe volentieri in Liga, negli ultimi giorni anche il Borussia Dortmund si è iscritto alla corsa.