Tre assenze pesanti per Mihajlovic e un ritorno: le ultime di formazione del Bologna

Non è grave, in casa Bologna, l'infortunio di Dominguez, anche se il calciatore salterà la sfida contro il Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport aggiorna la situazione relativa alla formazione che scenderà in campo al Maradona: a centrocampo ci saranno Poli e Svanberg, possibile staffetta con Medel. In difesa non c'è Dijks, c'è Mbayer con Danilo che rientra dopo la squalifica. Mancherà per infortunio Tomiyasu.