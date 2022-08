Tutti al Maradona per i nuovi volti del Napoli: quattro possibili esordi

"Gran folla al Maradona per i volti nuovi del Napoli", scrive il Corriere del Mezzogiorno in edicola questa mattina

"Gran folla al Maradona per i volti nuovi del Napoli", scrive il Corriere del Mezzogiorno in edicola questa mattina. Oggi alle 18 il Napoli affronta in amichevole la Juve Stabia che si prepara al prossimo campionato di serie C, con ingresso gratuito di tutti i tifosi. Sarà l'occasione per mostrare per la prima volta al pubblico i nuovi acquisti: Sirigu, Ndombele, Simeone e Raspadori non hanno ancora mai indossato la maglia azzurra al Maradona da calciatori del Napoli ma si sono goduti soltanto l’atmosfera dalla panchina domenica nel poker inflitto al Monza.

Raspadori ieri ha sostenuto il primo allenamento in gruppo con i compagni, è stato ufficializzato sabato sera, in tempo utile per far parte dei convocati di Spalletti nella seconda vittoria consecutiva del Napoli in campionato.