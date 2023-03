Tutti identificati gli ultras dell'Eintracht: 350 in questura a Salerno, 120 hanno già lasciato l'Italia

Sono 470 gli ultrà tedeschi che dagli alberghi sono stati condotti negli uffici di polizia per le procedure di identificazione

È in corso l'identificazione di tutti i tifosi dell'Eintracht dopo i disordini di ieri. Sono 470 gli ultrà tedeschi che dagli alberghi sono stati condotti negli uffici di polizia per le procedure di identificazione: 120 sono stati accompagnati, nelle prime ore della notte, in questura a Frosinone e trattenuti per l'identificazione, poi sono stati scortati presso l'aeroporto di Fiumicino e hanno lasciato l'Italia. Altri 350 ultrà sono ancora in questura a Salerno. Proseguono indagini e l'esame dei filmati realizzati dalla polizia scientifica. A riportarlo è La Repubblica.