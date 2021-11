Tutti importanti nel prossimo tour de force: Spalletti carica muscoli e mente di chi è rimasto

Il Napoli continua ad allenarsi in questa settimana di sosta, chiaramente solo con i calciatori non convocati dalle nazionali. Le ultime da Castel Volturno arrivano da Tuttosport: "In questo periodo a Castelvolturno, dove mancano all’appello i 14 nazionali, Spalletti sta caricando i muscoli e la mente di quelli che avranno un ruolo sempre più importante con il trascorrere dei giorni e delle partite".