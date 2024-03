Niente malumori o insofferenze, è la strada giusta per proseguire la rimonta e sognare la prossima Champions League

Tutti indispensabili, pure per tre minuti: Calzona ha fatto breccia nello spogliatoio. Del grande impatto nella testa dei calciatori del Napoli da parte del nuovo tecnico scrive l'edizione odierna di Repubblica: "Perché la duttilità è un valore (può esserlo pure per Luciano Spalletti dopo l’infortunio di Berardi che non disputerà l’Europeo) e Raspadori ha incarnato perfettamente lo spirito richiesto da Calzona. Tutti indispensabili. Pure per tre minuti e basta dare un’occhiata agli atteggiamenti e al linguaggio del corpo dei calciatori per capire quanto l’allenatore stia facendo breccia nella testa del suo spogliatoio.

Niente malumori o insofferenze, è la strada giusta per proseguire la rimonta e sognare la prossima Champions League in attesa di tentare l’impresa contro il Barcellona al Montjuic, il prossimo 12 marzo. Ma prima c’è il Torino per un’altra sfida di grande valore agonistico, in programma venerdì in uno stadio Maradona che è tornato a sperare.