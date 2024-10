Tutti pazzi per Lobotka, pioggia di 7 ed anche un 8 nelle pagelle: "Mostruoso!"

Uscito con la standing ovation di tifosi e compagni, Stanislav Lobotka quest'oggi è celebrato anche nelle pagelle sui quotidiani oltre che da Fabregas ieri nel post-partita. Il regista slovacco colleziona una pioggia di 7 ed anche un 8 grazie ad un secondo tempo monumentale che guida il Napoli alla vittoria.

Corriere dello Sport 8 - Nel primo tempo: normale. Nel secondo: speciale. Mostruoso, d’imperio, a dirigere la squadra e a innescare ripartenze letali (compresa quella del tris). Corre ovunque e pensa, non spreca mai un pallone e per finire vince 7 duelli su 7 e riconquista 8 possessi. What else?

Gazzetta dello Sport 7,5 - Per un tempo è sovrastato da Sergi Roberto ed il Napoli soffre, poi riprende la bacchetta in mano e dirige da Lobotka

Tuttonapoli 7 - Non trova la giusta posizione in campo per tutto il primo tempo, ma nella ripresa si trasforma e diventa elemento essenziale per la reazione del Napoli.

Tuttomercatoweb 6,5 - Un po' in ombra nel primo tempo, poi dopo la pausa decide di tornare il solito Lobotka, concedendo le briciole a Nico Paz e cominciando a gestire e recuperare i possessi.