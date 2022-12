Tutto sul ritiro ad Antalya: ieri subito doppia seduta, Spalletti avanti col modello estivo

Il Napoli al Regnum Carya Hotel di Antalya sta svolgendo un ritiro classico, una sorta di richiamo di preparazione

Il Napoli al Regnum Carya Hotel di Antalya sta svolgendo un ritiro classico, una sorta di richiamo di preparazione, racconta il Corriere del Mezzogiorno: "È lo stesso modello che ha dato risultati in estate: scegliere località in cui concentrarsi al massimo e compiere un lavoro ampio, intenso, puntando a ritrovare la migliore condizione senza sovraccaricare i carichi di lavoro. Ieri il Napoli ha iniziato il suo ritiro con una doppia seduta, come si fa durante un classico ritiro. Attività aerobica, esercizi tecnici e la consueta partitella a campo ridotto hanno animato la giornata degli azzurri. Kvara in pieno spolvero. Il mal di schiena è un ricordo.