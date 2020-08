Ci saranno almeno cinque cessioni in casa Napoli nel prossimo mercato estivo. Lo annuncia l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come andranno via diversi calciatori. Tra questi c’è Koulibaly, per cui però bisognerà colmare il divario tra offerta del City (60 mln) e richiesta del Napoli (80 mln).