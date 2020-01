Tuttosport - È il 22enne del Mainz Mateta il nome nuovo per l'attacco, Giuntoli segue anche 2 bomber italiani

Jean-Philippe Mateta è il nuovo nome per l'attacco del Napoli. Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il 22enne francese del Magonza si sia ripreso dopo la rottura del menisco e pare aver attirato proprio il Napoli, che lo monitora gioà per gennaio.

Il quotidiano spiega come Rino Gattuso preferisce lì davanti un attaccante di peso, uno come Petagna o Lasagna per intenderci e sono due calciatori su cui il Napoli si fionderebbe ove mai si creassero le opportunità. Lasagna è da sempre un pupillo di Giuntoli, piace anche Petagna che però la Spal non cederebbe a cuor leggero.