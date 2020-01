Tuttosport - Ghoulam potrebbe essere convocato contro la Fiorentina: il punto sugli infortunati

Non arrivano buone notizie dall'infermeria, contro la Fiorentina l'allenatore del Napoli, Rino Gattuso, sarà costretto a rinunciare ancora una volta a Koulibaly e Maksimovic. Ritroverà, invece, Luperto. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che Ghoulam, ieri, ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e per sabato potrebbe anche essere convocato. Fino a questo momento il terzino algerino ha raccolto appena 5 presenze in stagione. Non ha mai giocato in Champions. Ora è sul mercato.