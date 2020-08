Tuttosport - La Roma blocca le cessioni di Under e Veretout, mossa di Friedkin

Il Napoli è ancora alla ricerca di un attaccante esterno, soprattutto dopo l'addio di Callejon. Il primo nome sulla lista è quello di Jeremie Boga, anche se resta in corsa anche Cengiz Under che - si legge sulle colonne di Tuttosport - è stato sempre legato ad un possibile scambio che riguardasse anche Milik. Al momento, però, il polacco non gradisce la soluzione giallorossa: Friedkin ha sborsato quasi 600 mln - si legge - per acquistare il club, ed è chiaro che al momento non c'è la stessa situazione dello scorso anno quando la Roma diede Manolas al Napoli, per cui non c'è necessità di liquidità ed ecco perchè le cessioni di Under e Veretout sono al momento bloccate.