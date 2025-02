Tuttosport lancia Ngonge: "Ha giocato anche a sinistra, è un'opzione"

Raspadori è il favorito per la sostituzione di Neres contro la Lazio. Conte pensa all'ex Sassuolo passando al 3-5-2. Ma il quotidiano Tuttosport ricorda che tra le opzioni ci sarebbe anche Ngonge, ex Verona, esterno puro che in passato ha giocato anche a sinistra.

"Una opzione tattica che consentirebbe all'allenatore Antonio Conte di mantenere il suo abito attuale in casa Napoli, il 4-3-3, è Cyril Ngonge. Il belga pur essendo il secondo calciatore meno utilizzato in campionato, ha già giocato come esterno sinistro in Coppa Italia contro il Palermo, realizzando due gol in 12 minuti, mentre su quella fascia - in carriera - ha disputato 13 partite, realizzando 3 reti".