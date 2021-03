Tuttosport - Mertens e Zielinski: a rischio infortunio e Covid in nazionale

Scampato pericolo per Dries Mertens e per lo stesso Piotr Zielinski, che per motivi differenti avrebbero potuto avere dei problemi al loro ritorno al Napoli. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Mertens ha scampato il pericolo, dopo l’infortunio alla spalla patito con la Repubblica Ceca e dallo staff medico della nazionale belga sono arrivate notizie tranquillizzanti sulle sue condizioni fisiche.

Mertens ci sarà contro il Crotone, così come Zielisnki, per il quale era scattato l’allarme a causa della positività al Covid del suo compagno di stanza in nazionale, cioè il portiere Skorupski. Ma il centrocampista rilanciato da Gattuso nel ruolo di “sotto punta” aveva già contratto il virus ad ottobre e ha sviluppato gli anticorpi che gli hanno impedito il rischio di un ulteriore contagio