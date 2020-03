Tuttosport - Mertens rinnova, Milik ceduto al miglior offerente

Dries Mertens rinnova, futuro di Arek Milik in bilico. Questo è quanto scrive Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di Tuttosport, spiegando come la conferma dell’attaccante belga e l’acquisto di Petagna già effettuato a gennaio, lasciano pensare che a fine stagione Milik sarà ceduto al miglior offerente. Ricordiamo che il bomber polacco ha il contratto in scadenza nel giugno 2021.