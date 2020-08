Tuttosport - Milik ha l'accordo con l'Atletico: ora rischia di sfumare l'ipotesi Juve, le ultime

Arek Milik aspetta di capire quale potrebbe essere il suo futuro da qui a pochi giorni. Come raccontato nelle scorse settimane, Juventus e Roma sono le principali contendenti in Italia per l'attaccante del Napoli che, però, sembra aver trovato l'intesa con una terza soluzione: secondo quanto riportato da Tuttosport, Milik avrebbe trovato l'accordo verbale con l'Atletico Madrid.

Il Napoli cercherà di capire quanto sia concreta la pista Juve: se i bianconeri non saranno disposti a versare 25 mln di euro per il cartellino del polacco, allora il club partenopeo proverà a chiudere con l'Atletico.