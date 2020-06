Tuttosport - Ora ADL blinda Gattuso: clausola alta nel nuovo contratto

Una clausola da 8 milioni di euro è più di un segnale: è l’investitura che si conferisce ai grandi allenatori. Sull'edizione odierna di Tuttosport, Raffaele Auriemma parla dell'imminente rinnovo di Rino Gattuso con il Napoli, entrando nello specifico del nuovo accordo e della clausola inserita dal patron per tutelare il suo allenatore: "Preso l’11 dicembre con un accordo di un anno e mezzo, entrambe le parti avrebbero potuto liberarsi reciprocamente pagando una penale: 500 mila euro il club, la restituzione degli 1,2 milioni (lordi) di ingaggio relativo alla stagione 2019-2020 per il coach calabrese. Il patron ha cambiato idea in fretta su di lui e adesso sull’accordo triennale che tra un po’ discuteranno Gattuso e De Laurentiis, non potrà mancare quella clausola da 8 milioni di euro. Perché Ringhio ora piace a tanti e molti si mordono le mani per non averlo trattenuto oppure per non essere stati convincenti quando il Napoli gli chiese di attendere prima di firmare per chiunque altro".