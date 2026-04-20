Tuttosport: "Ora la Juve azzanna"
“Ora la Juve azzanna”. È questo il titolo scelto da Tuttosport per celebrare il momento dei bianconeri, protagonisti nel posticipo della 33ª giornata. La Juventus ha superato il Bologna grazie ai gol di David e Thuram, centrando il terzo successo consecutivo e rafforzando la propria posizione in zona Champions.
La squadra di Spalletti sale così a quota 63 punti, aumentando il distacco su Como e Roma, entrambe ora a cinque lunghezze. Un margine importante che avvicina sensibilmente l’obiettivo europeo, ma che non consente ancora distrazioni. All’orizzonte c’è infatti una sfida ad altissima tensione: il big match contro il Milan a San Siro. Uno scontro diretto che potrebbe pesare in maniera decisiva sul destino stagionale di entrambe le squadre.
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