"Conte farà tremare le pareti di Castel Volturno": così Gazzetta sul discorso alla squadra

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Il clima in casa Napoli è teso dopo l’ultima battuta d’arresto.

Il clima in casa Napoli è teso dopo l’ultima battuta d’arresto. La prestazione ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto nell’umore di Antonio Conte, da sempre allergico alla sconfitta e deciso a pretendere una reazione immediata dalla squadra. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “mai così male, insomma. E il primo a non dormirci la notte – statene certi – è proprio Antonio, che per natura rinnega la sconfitta”. Un segnale chiaro di quanto il tecnico stia vivendo con inquietudine questo momento delicato.

Il confronto con la squadra è atteso a breve e promette scintille. Secondo il quotidiano, “oggi, quando incontrerà la squadra, a Castel Volturno tremeranno le pareti”, a testimonianza di un intervento deciso per rimettere ordine e ritrovare concentrazione.

Il messaggio è netto: si può anche perdere, ma non in quel modo. “Si può perdere anche se non si accetta mai una sconfitta. Ma lo si deve sempre fare con dignità, dando la sensazione di aver lasciato tutto in campo”, evidenzia la Gazzetta.