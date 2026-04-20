Rapporto ADL-Conte, Repubblica: "Sono amici, ma hanno posizioni e prospettive distanti"

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Come evidenzia Repubblica, il dialogo tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sta attraversando una fase complessa

Il momento del Napoli è delicato, dentro e fuori dal campo. Come evidenzia Repubblica, il dialogo tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sta attraversando una fase complessa, rallentata anche dall’ultimo risultato negativo.

Secondo il quotidiano, “la trattativa si complica. La pessima sconfitta di sabato la rallenta”, un passaggio che fotografa chiaramente il clima attuale. In questo scenario, la priorità resta il campo: “il Napoli non può distrarsi. Deve difendere secondo posto e la facile qualificazione Champions”, senza però perdere di vista la sostenibilità economica, visto che “deve ridurre i costi di esercizio”.

Il rapporto tra presidente e allenatore resta solido sul piano umano, ma non privo di divergenze. “De Laurentiis e Conte sono amici, si rispettano […] ma si trovano anche su posizioni e prospettive distanti”, sottolinea Repubblica, evidenziando come le differenze riguardino soprattutto la visione futura del club.

L’incontro, inizialmente ipotizzato a breve, potrebbe trasformarsi in un momento chiave per chiarire tutto: “la trattativa […] merita lunghe riflessioni”, con il summit che potrebbe tenersi a Ischia nel prossimo weekend, subito dopo la sfida con la Cremonese.