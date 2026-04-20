Vertice Adl-Conte, ko con la Lazio potrebbe farlo slittare: il motivo

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. Come riporta il Corriere dello Sport, la recente sconfitta contro la Lazio ha avuto ripercussioni non solo sul campo

Il tanto atteso incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte resta in stand-by. Come riporta il Corriere dello Sport, la recente sconfitta contro la Lazio ha avuto ripercussioni non solo sul campo, ma anche sulla pianificazione del summit tra presidente e allenatore.

Secondo il quotidiano, “la frenatina internazionale dopo la sconfitta con la Lazio […] ha prodotto una conseguenza anche sulle agende di De Laurentiis e Conte”, rallentando l’idea iniziale del club di anticipare il confronto già nei giorni precedenti alla sfida con la Cremonese.

Il piano, infatti, era quello di accelerare i tempi rispetto alla fine della stagione, sfruttando una relativa serenità in chiave Champions. Tuttavia, il ko contro i biancocelesti ha cambiato lo scenario: “l’esito della partita con la Lazio […] ha costretto a rivalutare un po’ i piani e probabilmente a ritardare la qualificazione aritmetica”.

Resta però un punto fermo: “il Napoli, ora, ha bisogno di mettere insieme 8 punti nelle prossime cinque giornate”, obiettivo minimo per blindare la qualificazione europea.

Le riflessioni sono in corso e nulla è ancora deciso. Non è escluso che il vertice possa comunque tenersi a ridosso della gara con la Cremonese, prima o subito dopo. Il futuro del Napoli resta sospeso, in attesa di un confronto che sarà decisivo per delineare la prossima stagione.