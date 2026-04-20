Conte ritrova un titolarissimo per la Cremonese: Rrahmani pronto a partire dal 1'
Secondo il Corriere dello Sport, cresce la possibilità di rivedere Amir Rrahmani dal primo minuto nella sfida tra Napoli e Cremonese. Il difensore kosovaro è pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo la panchina contro la Lazio, arrivata al termine di un lungo percorso di recupero dall’infortunio.
Il quotidiano sottolinea come Rrahmani, pilastro della retroguardia azzurra e protagonista nei due scudetti conquistati negli ultimi anni, possa rappresentare la principale novità per il match del Maradona. Il suo stop risale al 15 febbraio, nella gara contro la Roma, quando riportò una lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a restare fuori per sette partite, tornando poi tra i convocati senza però scendere in campo.
Fin qui, in stagione, il centrale ha collezionato 22 presenze complessive: 16 in campionato, 3 in Champions League, 2 in Supercoppa e una in Coppa Italia
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