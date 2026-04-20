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Corsa Champions, Corriere dello Sport: "Conte, le cinque giornate del Napoli"

Corsa Champions, Corriere dello Sport: "Conte, le cinque giornate del Napoli"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il Napoli entra nella fase decisiva della stagione con un obiettivo chiaro: conquistare un posto in Champions League

Il Napoli entra nella fase decisiva della stagione con un obiettivo chiaro: conquistare un posto in Champions League. Come evidenzia il Corriere dello Sport in prima pagina, saranno fondamentali le prossime cinque partite, un mini-campionato in cui gli azzurri dovranno raccogliere almeno otto punti per centrare la qualificazione. Il titolo è "Conte, le cinque giornate del Napoli".

La svolta potrebbe arrivare già dal prossimo impegno contro la Cremonese, una gara che Conte considera cruciale per dare slancio al finale di stagione. Non mancano le possibili novità anche sul piano tattico: il tecnico sembra orientato a rivedere le gerarchie, con il possibile accantonamento del cosiddetto “Fab Four” e l’inserimento di Alisson tra le linee.