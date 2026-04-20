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Conte pensa a delle novità, Il Mattino: "CambiaNapoli"

Conte pensa a delle novità, Il Mattino: "CambiaNapoli"
Oggi alle 08:34Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il tecnico valuta cambiamenti concreti già nel prossimo impegno: spazio a Elmas e ad Alisson sulla trequarti

Il Napoli riparte da possibili novità per la prossima sfida con la Cremonese. Come evidenzia Il Mattino in prima pagina col titolo 'CambiaNapoli', Antonio Conte è pronto a intervenire sull’assetto della squadra dopo la deludente prestazione contro la Lazio, lasciando intendere che qualcosa nello spogliatoio non abbia funzionato, anche alla luce dei riferimenti – tutt’altro che casuali – ai calciatori over 30.

Il tecnico valuta cambiamenti concreti già nel prossimo impegno: spazio a Elmas e ad Alisson sulla trequarti, mentre in difesa è previsto il rientro di Rrahmani, chiamato a dare maggiore solidità al reparto.