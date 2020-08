Tuttosport - Rinnovo Gattuso potrebbe slittare a dicembre: il motivo

"Sarà anche l’occasione per iniziare a discutere di un contratto che nessuna delle due parti sembrerebbe avere fretta di firmare". Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport sull'incontro in programma a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso.

Il quotidiano affronta così la questione: "L’argomento è già stato toccato da Gattuso nella conferenza stampa post Barcellona ed è una traccia per imbastire la discussione in vista dell’accordo triennale che De Laurentiis ha in mente per il coach calabrese. La sensazione è quella di uno slittamento nella firma, magari a dicembre, anche per verificare la reciproca soddisfazione a procedere insieme ancora a lungo".