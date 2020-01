Tuttosport - Ultimatum di ADL al Celta: oggi vuole chiudere l'affare

Da Demme a Lobotka, il tifoso del Napoli attende fiducioso che con il Celta Vigo si possa trovare il sospirato accordo. Sono ore decisive per l'arrivo in azzurro del centrocampista slovacco, come spiega l'edizione odierna di Tuttosport che svela di un ultimatum posto da Aurelio De Laurentiis: "Il presidente galiziano Mourino tiene duro ed il Napoli si sta avvicinando alle sue richieste, portando l’offerta a 21 milioni, più 4 di bonus, con un pagamento da effettuare nell’arco di 4 anni. Ed è questo l’intoppo: il Celta vorrebbe che la rateizzazione scendesse a 2 anni. Anche se De Laurentiis ha fissato la deadline ad oggi, sembra improbabile che possa saltare tutto: il 25enne slovacco ha trovato da tempo l’accordo con il ds azzurro Giuntoli e ha manifestato con chiarezza il disinteresse a proseguire la stagione col Celta".