Tuttosport - Under e 20mln per Milik ma il Napoli non avrà cash: c'è un altro obiettivo

Grandi manovre tra Napoli e Roma. Anche Tuttosport in edicola conferma l'asse caldo tra azzurri e giallorossi, con diversi giocatori coinvolti nelle trattative intavolate dalle rispettive dirigenze.

"Il piano d’azione del Napoli prevede anche la cessione di Milik alla Roma in cambio di Under e 20 milioni (ma i giallorossi non vogliono andare oltre i 15), denaro da restituire al club di Friedkin, fino ad un ammontare di 25 milioni per acquistare Veretout, centrocampista considerato fondamentale da Gattuso nella crescita caratteriale e tecnica di Zielinski e Fabian Ruiz"