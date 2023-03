Ultrà puntano il dito contro le istituzioni, CdM: "In realtà il Comune una cosa l'ha fatta"

Ieri è stato diramato un volantino in cui gli Ultras chiedono ai napoletani di ritrovarsi venerdì a Piazza del Gesù

Ieri è stato diramato un volantino in cui gli Ultras chiedono ai napoletani di ritrovarsi venerdì a Piazza del Gesù per consumare qualcosa nei bar danneggiati dagli scontri precedenti e Napoli-Eintracht Francoforte. Il Corriere del Mezzogiorno riporta la notizia e si esprime così:

"Nel manifesto le tifoserie puntano il dito contro il presidente del Napoli, il questore, il prefetto e il sindaco: «nessuno di loro - viene sottolineato - si è impegnato nel supportare i commercianti di piazza del Gesù». In realtà il Comune ha approvato un ordine del giorno in cui si chiede il risarcimento danni per i locali danneggiati dagli ultrà tedeschi, dalla Uefa o addirittura dalle istituzioni della Germania".