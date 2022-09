"Umiliazione storica senza bagno d'umiltà", Il Messaggero attacca la Lazio e Sarri

Prima della gara Sarri aveva chiesto un bagno d’umiltà, invece i suoi uomini gli hanno regalato un’umiliazione storica

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima della gara Sarri aveva chiesto un bagno d’umiltà, invece i suoi uomini gli hanno regalato un’umiliazione storica. Definisce così Il Messaggero la sconfitta della Lazio per 5-1 sul campo del Midtjylland. Quella che poteva essere la terza vittoria di fila, si è trasformata nella solita trappola. Cinque minuti di ordinaria follia distruggono ai biancocelesti la fiducia, spengono la lampadina. È ancora una volta una maledetta prova di discontinuità. Il turnover non funziona, figuriamoci con otto cambi da una partita all’altra: Sarri esagera e lo spagnolo Capellas lo manda dietro la lavagna. Alla Lazio manca lucidità negli ultimi 20 metri, Immobile attacca inutilmente la profondità. Arriva una terribile cinquina, con i biancocelesti che vanno in ritiro a Piacenza: nel silenzio rimbombano gli “olé” umilianti dell’MCH Arena.