Un cambio per reparto a Cremona: due big hanno recuperato dopo Amsterdam

Zielinski e Kvaratskhelia hanno superato gli acciacchi rimediati ad Amsterdam, sono pronti a portare in campo la qualità nelle scelte e nelle giocate per superare la Cremonese. Spalletti valuta un cambio per reparto: Ostigard non gioca da Napoli-Lecce e potrebbe dare un turno di riposo a Rrahmani, soltanto Di Lorenzo ha giocato più di Anguissa, che è sempre partito dal primo minuto e stavolta potrebbe rifiatare. Elmas potrebbe comporre la mediana con Lobotka e Zielinski, in attacco Raspadori dovrebbe partire ancora titolare. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.