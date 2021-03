Un punto in quattro gare: a San Siro Gattuso deve ritrovare il Napoli da trasferta

Gattuso verso il Milan alza l’asticella per battere il Diavolo. Titola così l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che sottolinea le difficoltà in trasferta della squadra azzurra nelle ultime uscite: "Gli azzurri, però, dovranno invertire la tendenza. Lontano dallo stadio Maradona sono arrivate nelle ultime quattro partite ben tre sconfitte e un pareggio, quello rocambolesco con il Sassuolo. Sarà il debutto a San Siro da ex per il tecnico calabrese che ha vinto tutto con la maglia rossonera.

In quello stadio Gattuso ha scritto le pagine più belle della sua carriera. Con il Milan ha giocato 7 anni conquistando: due scudetti, due Champions, due supercoppe Uefa, una coppa del mondo per club, una coppa Italia e due supercoppe italiane.