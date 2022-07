"Un sonoro schiaffo al buon senso": è polemica per i prezzi delle amichevoli a Castel di Sangro

Sul Corriere dello Sport si analizzano le polemiche nate dopo l'annuncio dei prezzi per le amichevoli del Napoli a Castel di Sangro.

"La premessa è necessaria: interessa poco chi abbia stabilito i prezzi per le amichevoli del Napoli - se il Comune di Castel di Sangro o se il Napoli stesso - è invece fondamentale che chiunque si sia spinto a tanto si ravveda". Sul Corriere dello Sport si analizzano le polemiche nate dopo l'annuncio dei prezzi per le amichevoli del Napoli a Castel di Sangro.

Può succedere a chiunque di sbagliarsi. Il calcio è un richiamo del cuore, che comunque ha già un costo, ma trenta euro per un settore popolare rappresentano un sonoro schiaffo al buon senso la cui eco s’avverte (dolorosamente) ovunque. Quei trenta euro per le curve (e per i distinti) stridono pure con un progetto - simpatia più indispensabile che necessario, visto il clima che si respira a Napoli: un pizzico di ragionevolezza e di sensibilità , in casi del genere così , sarebbe salutare, magari rinfrescante e persino essenziale per non sentir si ridire che in fin dei conti è stata una normalissima questione di «vil moneta»".