Un tecnico top e 150mln sul mercato: così ADL ha evitato il declino e rimosso le macerie

vedi letture

I primi 100 giorni di Antonio Conte a Napoli. Nel calcio l’approdo alla terza cifra ha il suo significato e per questo è importante il traguardo tagliato ieri da Antonio Conte, scrive quest'oggi Repubblica raccontando di tre mesi abbondanti che sono serviti per gettare le basi per la sua lunga avventura: "I passi iniziali mossi dal tecnico leccese nella costruzione del suo progetto sono stati fisiologicamente un po’ incerti dal punto di vista del gioco, mai decollato finora del tutto, mentre i risultati stanno già dando ragione al suo lavoro: 6 punti in tre giornate di campionato e un turno superato nella Coppa Italia.

Sembrava l’inizio del declino, per il club di Aurelio De Laurentiis. Invece la gran parte delle macerie sono state rimosse rapidamente grazie all’arrivo di uno degli allenatori più titolati del mondo e a Castel Volturno è ritornato l’ottimismo, anche grazie allo sforzo notevole (150 milioni investiti) fatto dal presidente nel mercato estivo, in particolare per gli acquisti più costosi di Lukaku, Gilmour Buongiorno, Neres e McTominay. Ma c’è ancora tanto da lavorare e per questo nel bilancio sui suoi primi cento giorni Conte rimane molto cauto"