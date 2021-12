Un tifoso avverte Insigne: "Quante lacrime verserai a Toronto, pensaci bene"

Un video dalla splendida e suggestiva Via Orazio, abbracciando il Golfo di Napoli, per ricordare a Lorenzo Insigne, a pochi passi dalla sua abitazione, quanto sia bello il posto dove vive rispetto alla possibilità di trasferirsi a Toronto nella prossima stagione. Ha fatto il giro del web il video di un tifoso: "Non riesco a capire - si domanda il tifoso nell'articolo del Corriere dello Sport - perché un figlio di Napoli come te debba andare via. Per noi sei stato lo scugnizzo che ce l'ha fatta, che è riuscito ad arrivare con le sue forze dappertutto. Mi domando: qui ti affacci e guarda cosa vedi, hai il paradiso nelle mani. Quante lacrime verserai...un abbraccio dalla tua bella Napoli e buona fortuna".