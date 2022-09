Una bolgia da grande evento attende il Napoli: ecco il dato sugli spettatori

Lazio-Napoli non vi sarà il boom dei 53 mila di Lazio-Inter, ma l'atmosfera sarà da grande evento

Lazio-Napoli non vi sarà il boom dei 53 mila di Lazio-Inter, ma l'atmosfera sarà da grande evento, scrivono i colleghi romani di Lalaziosiamonoi.it, raccontando che oltre ai 25 mila abbonati, si attendono tra i 10 e i 15mila paganti per avvicinare o raggiungere quota 40 mila spettatori: "Non male, considerando anche le restrizioni decise per la gara: i tifosi della Lazio residenti fuori regione hanno potuto acquistare un biglietto (esclusivamente in Sud) solo se possessori della tessera del tifoso. Stesso obbligo per quelli del Napoli, da qualunque regione provengano. In merito al settore ospite, in Curva Sud è stato ridotta la capienza a 2800 posti".