Una giocata e poi sparisce: Insigne bocciato dai quotidiani

Così non va, la prestazione di Lorenzo Insigne con l'Inter non raggiunge la sufficienza. Quando Spalletti lo richiama in panchina per dare spazio a Mertens, gli azzurri cambiano volto. Per La Gazzetta dello Sport la prestazione del capitano del Napoli è da 5,5 in pagella: "Non basta lo splendido assist per Zielinski a salvare la sua prestazione. Sparisce subito dopo fino alla sostituzione. Come in azzurro, non è il leader atteso". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "L’assist per l’inserimento dell’1-0 di Zielinski è una delizia. Peccato che rimanga l’unico acuto della sua sfida e che non calci mai verso la porta".

Voto 5 invece sul Corriere dello Sport: "È scarico. Fa una sola buona giocata, l'apertura per la rete del vantaggio. Poi non si vede più". Stesso voto nelle pagelle targate TMW: "Gli mancano forza e velocità, forse sta cominciando a risentire della stanchezza. Spesso anticipato, come nell'azione da cui nasce il calcio d'angolo del gol di Perisic, della sua gara va salvato solo l'assist per Zielinski".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5