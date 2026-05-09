Una vittoria che può valere 70 milioni d'euro: la situazione
L'estate del Napoli si preannuncia tra le più movimentate degli ultimi anni. Temi aperti su più fronti: il futuro di Antonio Conte ancora tutto da definire, una rosa da sfoltire con diversi esuberi da sistemare, e allo stesso tempo la necessità di rinforzare la squadra per tornare a competere ad alti livelli in Champions League. Una mole di lavoro straordinaria che attende chiunque gestirà il calciomercato azzurro — che si tratti ancora di Giovanni Manna o di un suo successore, il cui nome è ancora in bilico viste le sirene provenienti dalla Roma.
Napoli, 70 milioni di euro dal premio Champions: la qualificazione vale un tesoretto che cambia tutto
Al centro di tutto, però, c'è un numero che cambia le prospettive: 70 milioni di euro. È questa la cifra che, secondo Il Mattino, il Napoli incasserà a titolo di premio Champions League una volta raggiunta la matematica qualificazione alla prossima edizione della competizione. Un tesoretto già virtualmente nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis, che si materializzerà ufficialmente o con la vittoria di lunedì sera contro il Bologna.
Napoli-Bologna lunedì, vale anche il mercato: con la vittoria arriva la certezza Champions e si apre la campagna acquisti
La partita di lunedì sera al Maradona contro il Bologna, quindi, vale molto più di tre punti. Una vittoria significherebbe qualificazione matematica alla Champions League, scatto automatico dell'obbligo di riscatto di Hojlund, e soprattutto la certezza di avere 70 milioni di euro da investire nella sessione estiva di calciomercato. Tre risultati in uno, in novanta minuti. Una posta in palio che rende Napoli-Bologna una delle partite più importanti degli ultimi anni per il club partenopeo — non solo sul campo, ma anche nei bilanci e nella sala contratti di Castel Volturno.
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